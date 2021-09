Kradzież samochodu w Piotrkowie. 20-letni złodziej tłumaczył, że chciał go naprawić...

Jak podaje Izabela Gajewska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie, zawiadomienie o skradzionym oplu policjanci otrzymali 6 września, a dokładna analiza zebranych informacji pozwoliła funkcjonariuszom z wydziału kryminalnego odnaleźć posesję, na której znajdował się skradziony pojazd i już 7 września dotarli do złodzieja.

- Mężczyzna oświadczył, że pojazd był otwarty i niesprawny, dlatego postanowił go przepchnąć na swoją posesję, a następnie naprawić dla własnego użytku. 20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty przestępstwa kradzieży. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Przestępstwo takie zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione mienie wróciło już do właściciela - opisuje st. asp. Izabela Gajewska.