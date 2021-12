Krótkie wierszyki na Barbórkę. Życzenia na Barbórkę 2021. Życzenia imieninowe dla Barbary. Imieniny Basi 4.12.2021

ŻYCZENIA NA BARBÓRKĘ

Mijają dni pracy na kopalni,

Górnicy na szychta chodzą,

Na dole w pocie czoła pracują.

Aż w końcu dzień upragniony,

Za poczciwe wydobywanie węgla,

Świętej Barbary nadchodzi święto.

Barbara patronką jest górników,

Tych, którzy dla wszystkich ludzi węgiel wydobywają,

By w ich domach było ciepło,

By płomienie nie wygasły.

Bo przecież tłumaczyć nie trzeba,

Że górników święto czwartego grudnia,

To właśnie „Barbórka”!

***

Dla górnika słonecznik koniecznie!

Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.

Kiedy w czarny węgiel się wwierca,

W bardzo czarnym, podziemnym chodniku

Niech słonecznik mu świeci od serca!