Krótkie wierszyki na święta dla bliskich. Życzenia Na Boże Narodzenie 2022. Najpiękniejsze życzenia dla rodziny 22.12.2022

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE 2022

Boże Narodzenie, jakie znamy to zbiór tradycji sprzed wielu lat, symbolika religijna i popkulturowe wstawki, które na stałe zakorzeniły się w klimacie świąt. Nie we wszystkich krajach Boże Narodzenie…

Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu rzucili rodzinne gniazda, by odbyć podróż w nieznane, gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda. Choć droga była niełatwa, trudy znosili z ochotą, niosąc bogactwa swych krajów- mirrę, kadzidło i złoto. A gdy Dzieciątko ujrzeli, upadli przed Nim na twarze, nie wiedząc, co tak naprawdę przynieśli Maleństwu w darze. Że znosząc trudy podróży za gwiazdą lśniącą na niebie ofiarowali Dziecinie największy dar - samych siebie. Ja także chcę pójść ich śladem, ku Gwieździe, co w dali lśni, by zanieść w darze Dzieciątku swe serce, uśmiech i łzy.

Aby Nowonarodzony Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, co już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy...

Niech Święta Bożego Narodzenia,

przyniosą Ci radość, pokój i wzajemną życzliwość.

Niechaj staną się źródłem wzmacniania ducha,

który pomoże spełnić Twoje najskrytsze marzenia!

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.