Krótkie wierszyki z okazji Dnia Kobiet. Życzenia na Dzień Kobiet. Życzenia na 8 marca 2023

Życzenia na Dzień Kobiet 2023

Raz do roku jest taki dzień,

który przemija jak piękny sen.

Wszystkie kobiety panie i matki,

w dniu tym dostają pachnące kwiatki.

Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,

tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.

***

Paris, London, Miami, New York, Ibiza... Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego, coraz to piękniejszego świata i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi, do których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie, na zawsze pamiętający...

***

Kobieta to piękny kwiat,

to niedoceniane zioło,

które zajmuje cały świat,

o którym się mówi wkoło.

Mówi nie znając istoty ciała,

mówi nie znając doliny duszy,

kobieta to nie tylko kwiat,

to kamień, co z czasem się kruszy.

Wierszyki na Dzień Kobiet