Krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Tradycyjne życzenia bożonarodzeniowe religijne. Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2022 1.12.2021

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie.

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok - święta to czas, gdy wysyłamy życzenia swoim bliskim. Życzenia na Boże Narodzenie - rymowanki i wierszyki Świąt przytulnych, magicznych

Prezentów – nie tylko praktycznych,

Spotkań bliskich, serdecznych,

Krajobrazów zimowych, bajecznych.

W Sylwestra zabawy do rana

Wśród wybuchów szampana… Życzenia na Boże Narodzenie - religijne i życiowe Niech to Boże Narodzenie w dobro obfituje

Niech się każdy w gronie bliskich jak najlepiej czuje

I niech magią jak śniegiem wspólne chwile oprószy

Tak by się w dziecięcą radość zanurzyć po uszy

Najlepsze życzenia, szczęścia, pomyślności, na Wigilię gości i samych pyszności.

Wesołego jajka - oj, to nie ta bajka!

Przepraszam, pomyłka, to miała być choinka!

Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów,

karpia smacznego i świętowania udanego!

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości, aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było. Najlepsze życzenia SMS na Nowy Rok Świętego w kominie, prezentów po szyję, zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki, zimnego szampana i sylwka do rana.

Gwiazdki najjaśniejszej, choinki najpiękniejszej, prezentów wymarzonych, świąt mile spędzonych, karnawału szalonego, roku bardzo udanego życzy ...

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego życzy ...

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie, razem wspomnicie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy, potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Życzenia bożonarodzeniowe nie muszą być skomplikowane - ważne, żeby ich adresat wiedział, że gości w Waszej pamięci i w Waszym sercu. Starajcie się, by życzenia bożonarodzeniowe i życzenia na Nowy Rok pasowały do Waszej relacji z osobą, której wysyłacie życzenia oraz żeby oddawały to kim jesteście dla siebie.

Wesołych i spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz wystrzałowego Sylwestra i spełnienia najskrytszych marzeń w Nowym Roku życzy ... Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku wiary w lepsze jutro życzy ... Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija. By Ci wszystko pasowało,

By kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

By wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

By smaczniejszy był opłatek.

