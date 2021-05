Krysia z Misia to Krystyna Podlewska. Krysia z Misia opowiada jak film zmienił jej życie. Minęło 40 lat od premiery kultowego Misia

Minęło 40 lat od premiery kultowego „Misia”. Ten film zmienił pani życie?

Na pewno. Zmienił jeśli chodzi o dowartościowanie. Dzięki niemu jestem tak mile wspominana i jest w tym tyle życzliwość. Ludzie ten film bardzo lubią i to przechodzi na aktorów. To choćby zmienia życie człowieka, choć nie zmieniło to mojego życia zawodowego. Po „Misiu” nie grałam w Polsce, bo wprowadzono stan wojenny, choć było zainteresowanie moją osobą. Jednak nic z tego nie wyszło. Wiele lat minęło aż znów przyjechałam do Polski. Jestem jednak rozpoznawalna, ludzie uśmiechają się do mnie. To przyjemne.

Czy to prawda, że w „Misiu” zagrała pani przez przypadek?

Tak, ale wersja Stasia Tyma i moja trochę się różnią. Rzeczywiście on razem ze Stanisławem Bareją przyjechali do Londynu. Najpierw kręcili londyńskie sceny. Ale to oni się do mnie zgłosili. Ja nie mieszkałam w Polsce, nawet nie wiedziałam kim są. Zagrałam wcześniej w dwóch polskich filmach, między innymi w „Barwach ochronnych” Krzysztofa Zanussiego. Widać zwrócili na mnie uwagę.



Stanisław Tym opowiada, że spotkał panią w polskim sklepie w Londynie...

To było Ognisko Polskie, a nie sklep. Poszłam się tam z nimi spotkać. Żartuje ze Stasiem Tymem, że gdybym miała zwyczaj, by rzucać się na szyję i mówić : Ja to zagram! To zaszłabym bardzo daleko. Ale ja taka nie jestem...Jednak się spotkaliśmy. Widać przypadłam im do gustu. Śmieje się, że szukali idiotki, a nie kogoś kto będzie grał.