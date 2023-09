Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa zaprosił do Radomska Annę Moskwę, minister klimatu. ZDJĘCIA

Anna Moskwa, minister klimatu w Radomsku

- Radomsko kojarzy się w ministerstwie środowiska z programem „Czyste powietrze”. To jest program, w którym złożono już 700 tysięcy wniosków. Z tego 1200 wniosków na 30 mln zł pochodzi z Radomska. Dodatkowo Radomsko znajduje się na liście gmin nagrodzonych za wzorcowe wdrażanie programu – mówiła Anna Moskwa . - Jeszcze parę lat temu takiego programu nie było. Dziś jest w Radomsku i we wszystkich miejscach w Polsce, gdzie potencjalne ryzyko jakości powietrza już jest.

Anna Moskwa, minister klimatu przyjechała we wtorek, 19 września, do Radomska na zaproszenie Krzysztofa Ciecióry, wiceministra rolnictwa.

- To takie programy jak „Mój prąd” czy „Energia dla rolników”, który finansuje kompleksowo fotowoltaikę, biogaz, pompę ciepła… Wszystko to, co jest potrzebne na terenach wiejskich. W sumie to 1 mld zł. I tych pieniędzy nie zabraknie – zapewniała minister klimatu i środowiska.

- To jest rewolucja, jeśli chodzi o transformację energetyczną w Polsce, to jest uniezależnienie się od gazu i ropy ze Wschodu, to jest budowa gazociągów z każdej strony Polski, to również zwiększenie wolumenu OZE w mikście energetycznym w Polsce – wyliczał Krzysztof Ciecióra. - Musimy iść dalej i nie zatrzymywać się w tej transformacji energetycznej. I to jest mój priorytet jako kandydata na posła: będą chciał iść dalej i wzmacniać program „Czyste powietrze” i inne.

Jak podkreślał Krzysztof Ciecióra, program „Energia dla rolników” sprawdził się. A program daje możliwość budowania również biogazowni. - Czeka nas kolejne, po fotowoltaice, rewolucja – mówił wiceminister rolnictwa.