KS Budowlani Łódź: Grały dzieci i młodzież. Zdjęcia

Rugbiści z Górniczej, po dwóch rozegranych turniejach mieli tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej co faworyt rozgrywek i drużyna specjalizująca się w "siódemkach" - Juvenia Kraków. W pierwszym meczu eliminacji grupowych łodzianie zdeklasowali Budowlanych Lublin wygrywając 53:7, a w drugim wygrali z Orkanem Sochaczew 17:7. Dwa zwycięstwa dały juniorom KSB I miejsce w grupie C i awans do półfinału, gdzie zmierzyli się ze zwycięzcą grupy B - Skrą Warszawa. Łodzianie sprawnie poradzili sobie z drużyną ze stolicy i wygrali 26:5. W meczu finałowym, decydującym o Mistrzostwie Polski, bez wątpienia spotkały się dwie najlepsze drużyny całego cyklu. KS Budowlani Commercecon Łódź. spotkali się ze świetnie grającą tego dnia drużyną Juvenii Kraków. Niestety juniorzy KSB nie potrafili przeciwstawić się bezbłędnie grającym krakowianom i przegrali wysoko 0:45. Młodym zawodnikom z Łodzi udało się powtórzyć zeszłoroczny wynik i zdobyć srebrne medale i wicemistrzostwo Polski Juniorów w Rugby 7.