Kseniya Dronchanka z Olimpu Łódź mistrzynią Europy w karate

Relacjonuje trener Olimpu Maciej Gawłowski: - W kategorii wiekowej U21 /18-20 lat/ w kategorii wagowej – 55 kg walczyło 30 zawodniczek z 30 państw. Kseniya dała prawdziwy popis swoich wysokich umiejętności i przez eliminacje przeszła jak burza.

W pierwszej walce pokonała zawodniczkę z Hiszpanii Naire Mazon Canete przed czasem i aż 8:0. Nie inaczej było w drugiej rundzie gdzie pokonała aż 9:0 zawodniczkę z Rumunii Stoian Alexandre Mihaele. Walka ćwierćfinałowa to równie dobry pojedynek w wykonaniu Kseniyi Dronchanki. Walka przy stanie 0:0 rozstrzygnęła się poprzez decyzję sędziów, ale tutaj sędziowie nie mieli wątpliwości i nasz zawodniczka pokonała Dunkę Nicolinę Olsen poprzez wskazanie 4:0.

Półfinał to pojedynek z zawodniczką z Turcji Hatice Kurt. Walka również dosyć jednostronna, Kseniya Dronchanka z Olimpu Łódź pokonuje 5:0 rywalkę i dostaje się do wielkiego finału Mistrzostw Europy.

Cieszyliśmy się bardzo nie tylko z wyniku ale z poziomu jaki pokazała nasza zawodniczka. Kseniya nie dała szans swoim rywalkom zdobywając aż 22 punkty nie tracąc żadnego.

W finale który rozgrywany był następnego dnia Kseniya Dronchanka zmierzyła się ze świetną Niną Kvaśnicova ze Słowacji. Początek walki znów rewelacyjny, po początkowym badaniu przeciwnika Kseniya przechodzi do ataku i zdobywa przewagę dwóch punktów, po kilku sekundach robi się już 3:0 dla naszej zawodniczki. Końcówka walki to jednak prawdziwy dreszczowiec. Na początek Słowaczka odrabia 2 punkty a na 10 sekund przed końcem robi się 3 do 3. Kseniya ma jednak przewagę senshu /bo jako pierwsza zdobywała punkty/, mądrze broni swojej przewagi i nie daje sobie wyszarpać zwycięstwa i zostaje Mistrzynią Europy 2024.

To wielki sukces naszej młodej zawodniczki, która w dniu eliminacji 10 lutego sprawia sobie piękny prezent na 19 urodziny i najpierw dostaje się do finału, a dzień później go wygrywa. Kseniya pięknie wpisuje się w historię naszego Klubu i kroczy drogą którą wcześniej przecierały takie gwiazdy naszego Klubu jak Kamila Warda czy Mistrzyni Świata Dorota Banaszczyk.

Były to piękne Mistrzostwa Europy nie tylko dla Olimpu Łódż ale również dla Reprezentacji Polski która wywalczyła aż 6 medali /poprzedni rekord to 3 medale/ i w generalnej klasyfikacji zajęła wysokie i najwyższe jak do tej pory 10 miejsce pokonując takie potęgi jak Hiszpania czy Chorwacja. W Mistrzostwach wystartowali zawodnicy z 49 państw.

Wszyscy Polscy medaliści:

Kseniya Dronchanka (Olimp Łódź) – złoty medal U21 waga – 55 kg

Zuzanna Bernaciak (Sonkei Gdańsk) - srebrny medal U21 waga – 50 kg

Katarzyna Lewandowska (Kuzi Sport Poznań) - srebrny medal juniorki – 59 kg

Paweł Kiryluk (Białostocki KK) - brązowy medal juniorzy + 76 kg

Natalia Bałut (Sonkei Gdańsk) - srebrny medal kadetki – 61 kg

Wiktora Kraczaj (Sonkei Gdańsk) - brązowy medal kadetki – 54 kg