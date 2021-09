Książka Gerarda z Sanatorium Miłości. Gerard z Sanatorium Miłości napisał autobiografię! "Długie życie to przywilej" 25.09.2021 Małgorzata Kulka

"Długie życie to przywilej" to tytuł książki Gerarda z Sanatorium miłości! Autobiografia Gerarda z Sanatorium Miłości wkrótce trafi do księgarni. Para najpopularniejszych kuracjuszy w Polsce, Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z "Sanatorium miłości", nie daje o sobie zapomnieć. Iwona i Gerard z Sanatorium miłości zapowiadają książkę!