Kto będzie operował dzieci? Matka Polka może czasowo zawieszać chirurgię dziecięcą, Bełchatów wyłącza ją na stałe od września

Pod koniec sierpnia na prawie tydzień wstrzymane zostały przyjęcia do Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Powodem był brak chirurgów dziecięcych, którzy mogliby obsadzić dyżury.

Przyjęcia pacjentów wstrzymano 26 sierpnia, leżące w klinice dzieci przeniesiono do innych oddziałów. Dopiero 1 września chirurgia wróciła do normalnego trybu pracy. Co się stało?

Powodem jest wypowiedzenie przed wakacjami klauzl opt-out przez każdego z siedmiu chirurgów dziecięcych ze specjalizacją pracujących w klinicie. Klauzula opt-out pozwala lekarzowi pracować ponad 48 godzin w tygodniu w danym okresie rozliczeniowym. Z tego powodu pula godzin pracy chirurgów zmniejszyła się i wyczerpała jeszcze przed końcem miesiąca. Szpital próbował znaleźć chirurga na zastępstwo, ale bez skutku.

We wrześniu obowiązuje już kolejna, nadal zmniejszona pula godzin. I jest bardzo prawdopodobne, że pod koniec miesiąca sytuacja się powtórzy. Oddział, który operuje przepukliny, wyrostki, schorzenia urologiczne i wady wrodzone dzieci z Łodzi i regionu znów może zawiesić działalność.