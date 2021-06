Kto był na pierwszym treningu drużyny Widzewa Łódź. Galeria zdjęć

Trener Janusz Nidźwiedź - jak informuje widzew.com - odniósł się też do pytań o skład sztabu szkoleniowego. - Zostaje trener bramkarzy Andrzej Woźniak, zostaje też kierownik drużyny Marcin Pipczyński. Jeśli chodzi o resztę sztabu szkoleniowego, to chcę się im dzisiaj przyjrzeć. Wcześniej tylko poznaliśmy się i rozmawialiśmy. Teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda w praktyce - poinformował Janusz Niedźwiedź.

Zdaniem trenera w kwestii transferów najważniejszy jest spokój i cierpliwość. - Możemy sobie powiedzieć, że chcemy mieć pełną drużynę jak najszybciej i robić transfery na teraz, na już. Oczywiście jest wielu zawodników do wzięcia od razu, ale my chcemy dobrać piłkarzy tak, żeby to były rzeczywiście realne wzmocnienia, a nie tylko po to, żeby zadowolić wszystkich dookoła - powiedział nowy opiekun drużyny czerwono-biało-czerwonych.