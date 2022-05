Kto wyciągnie Michała z ŁKS? Nie ma pochwał dla piłkarzy Widzewa

Oto jedno z takich pytań: Który pierwszoligowy zawodnik ma realną szansę zaistnieć w przyszłym sezonie na poziomie ekstraklasy? Oczywiście poza Hubertem Adamczykiem, który zdecydowanie pierwszą ligę przerasta.

RoKo wymienił kilkanaście nazwisk, ale nie zatrzymał się przy żadnym piłkarzu Widzewa Łódź. Wymienił natomiast takie nazwiska, jak: Damian Kądzior, Bartosz Nowak, Patryk Makuch, Dominik Piła.

- Polecam zwrócić uwagę na Maxime Domingueza z Miedzi - mówi Roki. - W Arce jest kilku ciekawych zawodników: Krzepisz, Kobacki, Aleman, Stępień, Czubak. W ostatnich kolejkach spodobał mi się Antoni Klimek z Odry Opole. Nie oznacza to, że w innych klubach takich zawodników nie ma. Choćby w ŁKS.

Najwyższa pora, żeby ktoś wyciągnął Michała Trąbkę z ŁKS, bo może się w ekstraklasie bardzo fajnie sprawdzić. Nie wiem, w jak dobrej drużynie, ale tutaj jestem przekonany, że przy odpowiednim zaufaniu i odpowiednim wdrożeniu to może być wartość dodana do wielu zespołów.