Kutno. Bracia w areszcie za usiłowanie rozboju na 15-latku

Do zdarzenia doszło 20 listopada 2021 roku. 15-latkowi jadącemu rowerem na trening, drogę zagrodziło dwóch mężczyzn. Mężczyźni żądali od nastolatka pieniędzy, telefonu oraz roweru. Napastnicy zaczęli go uderzać w twarz. Gdy ten powiedział napastnikom, że nie ma pieniędzy, zrzucili go z roweru i zaczęli kopać. Mężczyźni uszkodzili również rower 15-latka. Ostatecznie napastnicy uciekli, a napadnięty nastolatek poinformował o zajściu swojego tatę, ten natomiast zawiadomił policję.

- Ojciec pokrzywdzonego zauważył stojących pod sklepem dwóch napastników i wskazał ich mundurowym. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania 23-latek miał ponad 2,3 promila, natomiast 26 -letni mężczyzna ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. - informuje podkom. Edyta Machnik

Teraz, mężczyźni najbliższy miesiąc spędzą w areszcie. Usłyszeli również prokuratorskie zarzuty usiłowania rozboju. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Kara może być jednak wyższa, gdyż czyn, którego się dopuścili, był w warunkach tzw. recydywy.