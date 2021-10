Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi. Uczniowie szkół podstawowych i średnich zbierali pieniądze na ratowanie pomników na zabytkowym cmentarzu

- W minionym roku z powodu pandemii i zamkniętych cmentarzy odbyła się jedynie kwesta on line, podczas której zebraliśmy 24 tys. zł. Mimo to odnowiliśmy 10 nagrobków. Było to możliwe dzięki zaoszczędzonym pieniądzom z rekordowej kwesty w 2019 roku, kiedy pozyskaliśmy 130 tys. zł – wyjaśnia Joanna Kozińska, skarbnik Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi.