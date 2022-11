Łączenie wielu leków może szkodzić! Jak uniknąć złych połączeń lekarstw i ich niebezpiecznych skutków dla zdrowia? Matylda Witkowska

Biorąc jednocześnie wiele leków musimy uważać, by nie dochodziło między nimi do groźnych interakcji. Może to zmniejszyć ich działanie terapeutyczne, ale też spowodować wiele skutków ubocznych, do śmierci pacjenta włącznie. Jak tego uniknąć?