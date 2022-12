Las Vegas na Wiejskiej w Sieradzu na 101 tysięcy lampek. Gigantyczna iluminacja! Dariusz Piekarczyk

Cuda, cuda ogłaszają! Podwórko rodziny Kulawiaków z ulicy Wiejskiej 6 w Sieradzu rozbłyśnie od najbliższej soboty iluminacją jakiej nie ma w regionie, a pewnie i w województwie łódzkim. To jedna z kilkunastu największych bożonarodzeniowych iluminacji w kraju, nazywana Sieradzkim Las Vegas. Po prostu jest to petarda! Robiona jest na tak dużą skalę od trzech lat. Obecna czynna będzie aż do 8 stycznia. Oficjalne otwarcie o godzinie 16 w sobotę, ale u nas już można zobaczyć owe cuda.