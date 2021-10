Łask. 21-latek zniszczył samochód bo myślał, że należy do innego właściciela

Do zdarzenia doszło w sobotę 23 października 2021 roku. W godzinach porannych funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia samochodu na jednej z posesji w gminie Buczek.

Nad ranem kobieta usłyszała dźwięk tłuczonego szkła, a kiedy wyszła przed dom zauważyła, że ktoś wybił dwie boczne szyby, wgniótł karoserię, uszkodził lusterko boczne i szybę czołową w jej aucie. Wartość strat pokrzywdzona oszacowała na kwotę 3.000 złotych. Na miejsce zostali skierowani policjanci z Wydziału Kryminalnego. - przekazała st. asp. Katarzyna Staśkowska.

Jako sprawcę zniszczenia auta marki kia został wytypowany 21-letni mieszkaniec gminy Sędziejowice. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do uszkodzenia pojazdu oraz stwierdził, że zrobił to z przyczyn osobistych. 21-latek był pewien, że właścicielem auta jest ktoś inny. Teraz sprawcy uszkodzenia samochodu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.