Łask. Wypadek na torach. Mężczyzna trafił do szpitala

Wypadek na torach w Łasku

Policja w Łasku wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w środę, 29 września przy ul. Kolejowej.

Około godz. 8.25 na torowisku kolejowym w Łasku doszło do sytuacji, w jakiej ucierpiał 41 -letni mężczyzna.

Nie wiadomo jeszcze czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też inny rodzaj zdarzenia. Wstępnie ustalono, że człowiek ten stojąc tyłem do torów obok cysterny, mógł wystraszyć się sygnału dźwiękowego nadjeżdżającej lokomotywy i zaczął przed nią biec. Przewrócił się i doznał urazu stopy. Został przewieziony do szpitala.

Policja prowadząca postępowanie sprawdziła trzeźwość zarówno 41-latka, jak i maszynisty lokomotywy spalinowej. Obaj byli trzeźwi.