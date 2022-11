Łaskowianka w siatkarskiej reprezentacji Polski. To wychowanka Bogdana Lipowskiego

Zgrupowanie poprzedzi kwalifikacje regionalne EEVZA do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które od 6 grudnia rozgrywane będą w łotewskim Dyneburgu.

- To trzecia moja wychowanka, która trafiła do reprezentacji Polski - mówi Bogdan Lipowski, szkoleniowiec Łaskovii Łask. - Pierwsza była Malwina Smarzek-Godek, które występuje obecnie w Brazylii, a po niej Alicja Jaryszek, która gra w Stanach Zjednoczonych.