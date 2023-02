Legia - Widzew. Trener Janusz Niedźwiedź ma swoją opinię o meczu. Komu dziękował? Zobacz film z meczu Legia - Widzew

Po meczu Legia - Widzew trener Janusz Niedźwiedź: Był to mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, ważny również dla kibiców. Myślę, że dzisiaj wygrała piłka. To było dobre spotkanie, jeśli chodzi o piłkarskie aspekty. Oba zespoły chciały grać otwarty futbol.

W pierwszej połowie Legia zdominowała nas po piętnastej minucie, nie byliśmy w stanie odzyskać kontroli nad meczem. W drugiej części role się odwróciły, to my naciskaliśmy. Obie drużyny stworzyły podobną liczbę sytuacji bramkowych, zawody były wyrównane. Żałujemy ostatnich sytuacji, bo mogło się skończyć historycznie. Trzeba jednak oddać, że Legia także miała swoje okazje i też mogła zdobyć bramkę. Remis jest sprawiedliwy, ale czujemy lekki niedosyt, bo przyjechaliśmy tu po wygraną. Takie jest zawsze nasze nastawienie. Doceniamy ten punkt, jednak nie możemy się zatrzymać, chcemy iść po kolejne zwycięstwa. Dziękuję naszym kibicom, którzy licznie się tu stawili i nas wspierali.