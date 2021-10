Lekarze z Matki Polki w Łodzi szukają rodziny dla ośmiomiesięcznego Marcinka. Nie chcą go wypisać do Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Szukają rodziny zastępczej dla Marcinka z Matki Polki

Marcinek z powiatu piotrkowskiego od urodzenia mieszka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego mama na początku roku zgłosiła się do szpitala skarżąc się na bóle brzucha, których nie umiała wyjaśnić. Okazało się, że była w ciąży i nic o tym nie wiedziała. Niemal natychmiast urodziła małego Marcinka. Chłopczyk był poważnie chory. Tak jak wiele innych dzieci z regionu trafił na leczenie do łódzkiej Matki Polki.

-Mama dziecka nie wiedziała, że jest w ciąży do momentu porodu i nie była objęta żadną opieką – relacjonuje Katarzyna Fortecka, lekarka z Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ICZMP.

Mama Marcinka zrzekła się praw rodzicielskich, a maluch zamieszkał w Matce Polce. Chłopczyk miał niedrożne jelita, w ciągu trzech miesięcy życia przeszedł aż cztery operacje. Do tego gdy miał pół roku zachorował na ciężką posocznicę z zapalenie opon mózgowych. Jego serce i płuca przestały pracować, przez osiem dni podłączony było ECMO, czyli sztucznego płuco-serca. Lekarze z całych sił starali się go utrzymać przy życiu. Jednak już drugiego dnia po odłączeniu od ECMO zaczął płakać, ale też uśmiechać się do lekarzy.