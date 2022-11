Lewandowski strzelił gola z 85 metrów. Uczył się piłki z legendą ŁKS Bodziem W. Jak to wpadło? FILM

26-letni bramkarz, wychowanek Stali Mielec, dla którego to pierwszy gol w sezonie, zdobył bramkę strzałem z rzutu wolnego z około 85 metrów. Michał Lewandowski w wieku 18 lat wyjechał do Włoch i tam kontynuuje z powodzeniem karierę piłkarską. W Mielcu uczęszczał na specjalistyczne treningi do Akademii Bodzia W, czyli bramkarza ŁKS Bogusława Wyparło. Gola zapisze szczególnymi zgłoskami w swoim CV.

Zobacz film: