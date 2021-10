Licytacja biletów na derby Łodzi: Widzew - ŁKS. Ile kibice będą płacić za bilet?

Jaki jest harmonogram zapisów na derby?

Do 19.10 (wtorek), godz. 19:10 - zapisy na mecz dla karnetowiczów

20.10 (środa) - 21.10 (czwartek), godz. 23:59 - licytacja biletów na mecz

22.10 (piątek), do godz. 8:00 - zamknięcie i weryfikacja rankingu

22.10 (piątek), do godz. 23:59 - czas na opłacenie wylicytowanych biletów

23.10 (sobota), od godz. 8:00 do godz. 23:59 - weryfikacja wpłat i rankingu, czas na opłaty

Ceny biletów pozostaną bez zmian, jednak o nabyciu biletu będzie decydować wysokość dodatkowej wpłaty na Akademię Widzewa.

Co o tym pomyśle sądzą kibice?

Oto kilka wpisów z FB

O ile się nie mylę na ten sezon wszystkie karnety nie zostały sprzedane , więc pretensje do siebie że się nie kupiło i się nie obejrzy meczu derbowego. Jednak zgadzam się że nie powinno się dzielić ludzi na kto da więcej nie każdego jest stać na bilet w takiej formie. Sama nie mam karnetu ze względu że pracuję zawsze w weekendy. Udaje mi się być w sezonie jesiennym na góra dwóch meczach ,na wiosnę może 5.,więc lepiej żeby ktoś inny kupił karnet a ja sobie kupię po prostu bilet. Derby akurat są meczem gdzie będzie bardzo ciężko się na nie dostać trudno się mówi .