Liga Mistrzyń w Łodzi: ŁKS Commercecon - MTV Allianz Stuttgart

Pierwszym rywalem siatkarek ŁKS Commercecon, walczących w grupie D, będzie MTV Alianz Stuttgart. Obie drużyny rywalizowały już ze sobą w europejskich pucharach. Te potyczki miały miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzyń sezonu 2019/20. Obie drużyny wygrały w tamtym sezonie u siebie - 3:2 w Łodzi i 3:1 w Stuttgarcie.

W drugim meczu naszej grupy Fenerbahce Stambuł zagra już we wtorek z Tenerife La Laguna. Turecki zespół jest zdecydowanym faworytem do wygrania grupy, więc mecz Łódzkich Wiewiór z drużyną Stuttgartu jest walką o drugie miejsce.

W fazie grupowej rywalizować będzie 20 zespołów. Europejska Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV) dokonała dość istotnej zmiany w regulaminie Ligi Mistrzów. Podobnie jak w męskich rozgrywkach, do fazy pucharowej bezpośredni awans uzyskają zwycięzcy pięciu grup. Z kolei drużyny, które zajmą drugie lokaty oraz zespół z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem zakwalifikują się do baraży, a wygrani dwumeczów uzupełnią stawkę ćwierćfinalistów.

Wciąż można kupować bilety na to spotkanie. Są one dostępne za pośrednictwem strony Bilety Online - Strona główna (makis.pl), a przed meczem będzie można je nabyć w kasach obiektu. Ceny biletów to: 15 złotych ulgowy oraz 30 złotych normalny. Dzieci do 5. roku życia obowiązuje wejście darmowe.