List otwarty właściciela Widzewa Tomasza Stamirowskiego. Przeczytaj koniecznie

Oto treść listu w całości:

Powrót do ekstraklasy jest symbolicznym zamknięciem procesu reaktywacji klubu. RTS jest znowu Robotniczym Towarzystwem Sportowym...

Nasz klub, nasz stadion, nasz awans... Chcę podziękować w imieniu Widzewa wszystkim, którzy byli z nim w tych trudnych latach...

Łatwo jest być kibicem sukcesu, gdy walczy się o mistrzostwo, ciężej kiedy zaczyna się od IV ligi. Ponad milion kibiców w Sercu Łodzi od otwarcia stadionu, rekordy sprzedaży karnetów - jesteśmy klubem z olbrzymią masą zaangażowanych kibiców. „Zawsze w 12” - które towarzyszyło nam na koszulkach w dużej części sezonu - nie jest pustym hasłem.

Jest długa lista osób, którym należą się specjalne podziękowania, na czele z tymi, którzy zjawili się na zgliszczach upadłości i sprawili, że klub wystartował w rozgrywkach IV ligi. To samo dotyczy sponsorów klubu, najemców lóż, widzewskiego klubu biznesu, uczestników WOWP, stowarzyszeń kibicowskich. Nie zapominamy o Miastu, które sfinansowało budowę stadionu i ośrodka treningowego. Postaramy się dotrzeć do wszystkich z odrębnymi podziękowaniami.

Reaktywacja była trudna, ale to nasza widzewska historia i nikt jej za nas nie napisał... Nie jest to też awans na długach. Mamy stabilny, coraz lepszy organizacyjnie klub. Co najważniejsze, w procesie odbudowy nie straciliśmy naszej tożsamości Zależy mi abyśmy budowali dalej klub w oparciu o wartości, których filarami powinna być ambicja, charakter oraz tradycja.

Ostatni mecz z Podbeskidziem, gramy równo 8 lat od ostatniego meczu w ekstraklasie, był pięknym symbolicznym zakończeniem okresu reaktywacji. Było w nim to za co kochamy Widzew. Były emocje, zaangażowanie i walka, końcowy sukces, świętowany wspólnie przy rekordowej frekwencji. Ten dzień zapadnie mi na zawsze w pamięci.

Jedno widzewskie marzenie się spełniło. RTS jest znowu Robotniczym Towarzystwem Sportowym... Czas na kolejne, jakim jest powrót Wielkiego Widzewa... Będzie to trudniejsza droga i być może dłuższa niż sama reaktywacja, ale powrót na tron musi być w sercu każdego Widzewiaka...

Razem Tworzymy Siłę.