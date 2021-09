ŁKS faworytem meczu z ekipą trenera znanego łódzkim fanom

Zwycięstwo drużyny trenera Kibu Vicuny obejrzeć mogą kibice w całej Polsce, bo mecz którego początek zaplanowano na 12.40 transmitować ma Polsat Sport. Ełkaesiacy są zdecydowanym faworytem starcia, choć nie wystąpią w najsilniejszym składzie, bo przecież cała „armia” graczy jest kontuzjowanych. Na dodatek pech bowiem nie opuszcza klubu z alei Unii. Podczas przygotowań do starcia z rzeszowianami urazu nabawił się kolejny zawodnik, tym razem jest to Stipe Jurić. Jego występ w niedzielę stoi więc pod znakiem zapytania. Na wszelki wypadek do rozgrywek I ligi zgłoszony został Maciej Radaszkiewicz. - Mamy kontuzjowanych piłkarzy, którzy nie są jeszcze przygotowani do gry – Samu Corrala i Ricardinho - mówi szkoleniowiec łódzkiego pierwszoligowca. - Na pozycji numer dziewięć, mamy też Piotra Janczukowicza i Stipe Jurića, który nie do końca był zdrowy, w tym tygodniu, ale już dzisiaj trenował normalnie. Kolejną możliwość daje nam Maciek Radaszkiewicz.

Antonio Dominguez, Maciej Dąbrowski, Nacho Monsalve, Ricardinho oraz Samu Corral mają potrzebują jeszcze czasu, żeby wrócić na boisko.Irytują zwłaszcza ciągłe urazy Ricardino, który co i rusz coś tam lczy i tak naprawdę szkoleniowiec niewiele ma z niego pożytku.

Trener Resovii Radosław Mroczkowski też ma kłopoty kadrowe, co prawda nie takie jak Kibicu Vicuna, ale ma. Otóż nie będzie grał Bartłomiej Eizenhart, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski U20. Dodajmy, ze szkoleniowiec rzeszowian doskonale znany jest w naszym regionie, bo przecież prowadził Widzew.

Tymczasem Kelechukwu Ibe-Torti uzyskał wreszcie , po długich staraniach, polskie obywatelstwo i dzięki temu automatycznie stał się młodzieżowcem. To dobra wiadomość dla trenera Kibu Vicuny, bo ułatwi mu zestawienie składu nie tylko na starcie z Resovią, ale także na kolejne potyczki.

Niedzielny mecz na alei Unii 2 poprowadzi tymczasem 37-letni sędzia Łukasz Szczech z podwarszawskiej Kobyłki. Będą mu pomagać Maciej Śliwiński i Marek Arys, z kolei funkcję sędziego technicznego będzie sprawował Paweł Pskit. Za VAR będą odpowiedzialni, Damian Kos i Tomasz Listkiewicz.

Odejdźmy od pierwszoligowych zmagań i przejdźmy do rozgrywek Pucharu Polski. Na 23 września (czwartek) zaplanowano mecz 1/32 tych rozgrywek z Cracovią. Początek meczu na stadionie przy alei Unii 2 o godz. 17.30. Spotkanie ma być transmitowane przez Polsat Sport.

I liga

Dokończenie 7. kolejki. Sobota (4 września): Górnik Polkowice - Stomil Olsztyn (12. 40), GKSTychy - Chrobry Głogów (20.30), Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (12. 40). Niedziela (5 września): Odra Opole - Widzew Łódź (18), Puszcza Niepołomice - Sandecja Nowy Sącz (12.40), GKS Jastrzębie - Podbeskidzie Bielsko-BIała (15), ŁKS Łódź - Resovia (12.40).