ŁKS - Górnik 3:1. ŁKS zapewnił sobie miejsce w barażach o ekstraklasę? Zdjęcia

ŁKS Łódź - Górnik Łęczna 3:1 (0:0)

1:0 Michał Trąbka (64)

1:1 - Serhij Krykun (66)

2:1 - Pirulo (90+3)

3:1 - Pirulo (90+6)

Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok).

żółte kartki: Dąbrowski - Stromecki, Baranowski, Tymosiak.

widzów: 1311.

ŁKS: Dawid Arndt - Maciej Wolski, Carlos Moros Gracia, Maciej Dąbrowski, Adrian Klimczak - Pirulo, Przemysław Sajdak (46, Antonio Domínguez), Maksymilian Rozwandowicz, Michał Trąbka (85, Łukasz Sekulski), Tomasz Nawotka (62, Mikkel Rygaard) - Ricardinho (90, Adam Marciniak). Trener: Ireneusz Mamrot

Górnik: Maciej Gostomski - Maciej Orłowski, Paweł Baranowski, Tomasz Midzierski, Leandro - Michał Mak (87, Bartosz Śpiączka), Tomasz Tymosiak, Marcin Stromecki, Karol Struski, Serhij Krykun (78, Aleksander Jagiełło) - Paweł Wojciechowski (65, Przemysław Banaszak). Trener: Kamil Kiereś.

W tabeli prowadzi Termalica 64 punkty, drugi jest Radomiak 59, trzeci GKS Tychy 56, czwarta Arka 55 (dziś gra z Widzewem), piąty ŁKS 54, szósty Górnik Łęczna 49, siódma Miedź 46, ósma Odra 46. Nad siódmym zespołem ŁKS ma 8 punktów przewagi, a do końca zostały trzy kolejki spotkań. Co prawda pozostał jeszcze do rozegrania 29 maja mecz z Miedzią (jesienią ŁKS przegrał 3:4), ale remis jest w zasięgu ełkaesiaków. Trzeba przyznać, że końcówka sezonu jest arcytrudna dla ŁKS. Po meczu z Miedzią, łodzianie zagrają jeszcze z Termaliką w Łodzi i z GKS w Tychach. Miedź ma łatwiejszych rywali po ŁKS - Stomil i Zagłębie Sosnowiec.