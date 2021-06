ŁKS gra w Tychach, których nie poprowadzi kapitan

Przed drużyną trenera Marcina Pogorzały przynajmniej jeszcze jeden mecz w tym sezonie, a mamy nadzieję że jednak dwa. W środę (16 czerwca) ełkaesiacy zmierzą się bowiem z Arką Gdynia i będzie to barażowy mecz o awans do PKOEkstraklasy. Jeśli wygrają, to 20 czerwca spotkają się z triumfatorem drugiej pary półfinałowej.

Skupmy się jednak na niedzielnym starciu w Tychach. - Mamy przeanalizowany zespół rywala - mówi szkoleniowiec w mediach klubowych. - Powiem nawet, że cofnąłem się do tego meczu z początku wiosny. Oglądaliśmy też ostatnie pojedynki tyszan i swój pomysł oczywiście mamy na pokonanie rywala. Przekazujemy zespołowi jakieś aspekty związane z tym jak funkcjonuje zespół przeciwnika, jakie ma mocne strony, jakie ma słabsze. Uważam, że da się tak podejść do niedzielnego meczu, aby nie myśleć jeszcze o środowym barażu, ale skupić się na Tychach. Czy ma znaczenie fakt, iż w ekipie gospodarzy nie wystąpi kapitan Łukasz Grzeszczyk? Był to mocny punkt tego zespołu, szczególnie w ofensywie i . Chociażby w ostatnim meczu zabrakło tego zawodnika i Tychy wygrały wysoko w Opolu z Odrą. Z pewnością w jakimś stopniu jest to jednak osłabienie przeciwnika. Szkoleniowiec zabrał głos na temat składu. - Skład wyjściowy krystalizuje się w głowie, natomiast ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę. Wraca Maciej Dąbrowski i na pewno to jest większy komfort dla nas, jeśli chodzi o możliwość wyborów.

Nie sposób było jednak uciec od środowego meczu z Arką. - W sztabie już pierwsze analizy tego kolejnego rywala mamy już za sobą, ale na przekazanie ich zawodnikom przyjdzie czas po niedzielnym meczu.

Marcin Pogorzała mówił też o piłkarzach rezerw, które wywalczyły awans do III ligi. - Znam tych chłopaków bardzo dobrze, śledzimy ich poczynania, również teraz będąc tutaj w pierwszym zespole i widzimy możliwość, żeby być może nawet w bardzo bliskiej przyszłości ktoś z tej grupy zadebiutował w pierwszym zespole.

I liga

34. kolejka (ostatnia rundy zasadniczej). Niedziela (13 czerwca). Początek wszystkich meczów o godz. 13: Widzew Łódź - Odra Opole (wynik meczu z rundy jesiennej 0:0), Tychy - ŁKS Łódź (3:0), Nieciecza - Stomil Olsztyn (4:1), Miedź Legnica - Zagłę-bie Sosnowiec (2:0), Górnik Łęczna - Sande-cja Nowy Sącz (1:1), Puszcza Niepołomice - GKSBełchatów (2:0), GKS Jastrzębie - Resovia (2:1), Chroby Głogów - Arka Gdynia (1:1), Radomiak - Korona Kielce (2:0).