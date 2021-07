ŁKS gra ze Zniczem. Były gracz klubu ma szansę na ekstraklasę

Tego bowiem dnia ich ulubieńcy spotkają się na boisku przy ulicy Minerskiej z drugoligowym Zniczem Pruszków. Początek meczu zaplanowano na godz. 17, a na widowni będzie mogło zasiąść około 500 kibiców. za wejście na obiekt będą musieli zapłacić 10 złotych.W sobotę podopieczni trenera Kibu Vicuny zmierzą sie jeszcze na tym samym obiekcie z trzecioligowymi rezerwami prowadzonymi przez Marcina Matysiaka (10). Na to spotkanie kibice jednak nie zostaną wpuszczeni. Ełkaesiacy przygotowują się do gry w I lidze, tymczasem Przemysław Sajdak, który na początku lipca dostał od szefów klubu wolną rękę w szukaniu nowego pracodawcy może wylądować w ekstraklasie. Tak, to nie pomyłka. Otóż piłkarzem trenującym ostatnio z zespołem rezerw zainteresowany jest beniaminek PKOEkstraklasy Radomiak Radom . - On ma wystąpić w sobotnim sparingu z GKSBełchatów - mówi Włodzimierz Łyżwa, dziennikarz sportowy z Radomia. - Piłkarz jest na testach w naszym klubie.Atutem Przemysława Sajdaka jest status młodzieżowca, a takiego klub z Radomia usilnie poszukuje.

Wróćmy jednak do meczu ze Zniczem. Nie ma szans żeby na boisku pojawił się leczący uraz Brazylijczyk Ricarinho. Z naszym informacji wynika, że szkoleniowiec ŁKS może nie skorzystać z jego usług nawet do połowy sierpnia. Trenują już z zespołem Jan Kuźma i Maciej Wolski. Nie w pełni zdrów jest bramkarz Dawid Arndt, co w praktyce oznacza, iż pierwszoligowy sezon ŁKS rozpocznie z pozyskanym niedawno MarkiemKoziołem, którego postawę podczas zgrupowania w Woli Chorzelowskiej komplementował trener Kibu Vicuna.

Pracowitą sobotę mają przed sobą także zawodnicy GKS Tychy. Pierwszy rywal łodzian w ekstraklasie zmierzy się w sobotę z GKSJastrzębie. Paweł Drechsler ze sztabu szkoleniowego klub z z alei Unii nie wyklucza, że któryś z trenerów łódzkiej drużyny pojedzie zobaczyć na żywo to spotkanie. Jeśli nawet nie, to łodzianie będą mieli zapis tego spotkania. -Będziemy analizować ten sparing - mówi szkoleniowiec. - W każdym razie na mecz z Tychami drużyna będzie dobrze przygotowana. Tuż przez tym meczem zamieścimy w naszej gazecie duże zdjęcie łódzkiego pierwszoligowca. ą