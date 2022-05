ŁKS jeszcze nie przegrał baraży. Nie wszystko zależy od zespołu z alei Unii

Stało się to możliwe dzięki niedzielnej wygranej w Polkowicach z Górnikiem 2:0 (1:0) po golach Pirulo. Dla miejscowych porażka oznaczała spadek do II ligi. Warto dodać, że dla zdobywcy bramek był to setny mecz ligowy oraz Pucharu Polski w barwach zespołu z alei Unii 2. Piłkarz 25 razy pokonał w tych potyczkach bramkarzy drużyn przeciwnych.

Łodzianie zajmują obecnie siódme miejsce w pierwszoligowej tabeli z 45 punktami na koncie. Na pozycji szóstej, czyli pierwszej barażowej jest Chrobry Głogów (46), a na piątej Odra Opole (48). Jedynie kosztem jednej z tych ekip zespół trenera Marcina Pogorzały może znaleźć się w barażach. Czwarta Korona Kielce (55) i trzecia Arka Gdynia (57) są poza zasięgiem zespołu z alei Unii.

W najbliższą niedzielę (15 maja) łodzianie zmierzą się na swoim boisku z Odrą (18), z którą przegrali jesienią aż 0:3 (0:2). Chrobrego czeka wyjazdowe starcie z Sandecją Nowy Sącz, która jest w rankingu ósma (45). W ostatniej kolejce sezonu (22 maja) drużynę trenera Marcina Pogorzały czeka wyjazdowe starcie z GKS Katowice, natomiast Chrobry podejmuje Zagłębie, a Odra niesamowitą Resovię prowadzoną przez łodzianina Dawida Kroczka. Wiele więc zdarzyć się może, ale kluczowy dla ŁKS staje się mecz z Odrą, bo tylko wygrana przedłuża szansę na baraże.