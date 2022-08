ŁKS liderem pierwszej ligi, Stal Mielec po transferach do Widzewa wiceliderem ekstraklasy

Piłkarze ŁKS, jeśli wygrają niedzielny (godz. 12.40) mecz ze Stalą w Rzeszowie, awansują na pozycję lidera tabeli Fortuna Pierwszej Ligi. Zachowają tę pozycję bez względu na wynik poniedziałkowego meczu Ruchu Chorzów.

Ważny dla układu sił w pierwszej lidze był ten wynik: GKS Tychy – Wisła Kraków 3:1 (Michał Żyro 44-s, Daniel Rumin 58, Mateusz Czyżycki 70 - Luis Fernández 36-k)

W ekstraklasie zaś furorę robi Stal Mielec. Wygrała w Zabrzu z Górnikiem 3:1 i awansowała na fotel wicelidera PKO Ekstraklasy. Mielczanie oddali do Widzewa obu stoperów Mateusza Żyro i Bożidara Czorbadżijskiego, ale znalazł innych graczy do linii obrony. To łodzianin Arkadiusz Kasperkiewicz, były gracz Widzewa i były piłkarz ŁKS Maciej Wolski.