ŁKS Łódź faworytem meczu. Rezerwy pokonały KS Kutno

Kibu Vicuna, szkoleniowiec łódzkiego pierwszoligowca nie ma niestety komfortowej sytuacji jeśli chodzi o skład. Nie ma szans na grę kontuzjowanego w meczu z Puszczą Niepołomice Nacho Monsalve. Zawodnik będzie jeszcze pauzował co najmniej trzy tygodnie. Drugi z kontuzjowanych w tym meczu graczy Maciej Dąbrowski ma być gotowy do gry. Przeciąga się natomiast absencja Ricardinho. Według naszych informacji wynika, że Brazylijczyk nie będzie gotowy nie tylko na Jastrzębie, ale także na kolejny mecz z Koroną Kielce. Nadal kontuzjowany jest Antonio Dominguez.

Środowe starcie łodzian z GKS Jastrzębie będzie dziewiątym oficjalnym meczem tych ekip. Trzy razy górą był ŁKS, a raz GKS. Cztery potyczki kończyły sie remisowo.Bilans bramek to 10-4 dla elkaesiaków. W minionym sezonie zespół z alei Unii 2 wygrał w Jastrzębiu 3:0 (1:0) po golach Antonio Domingueza, Tomasza Nawotki oraz Łukasza Sekulskiego (rzut karny). Do dziś jedynie ten pierwszy pozostał w łódzkiej drużynie. Mecz rewanżowy zakończył się remisem 1:1 (1:0), a goście zapewnili sobie punkt w doliczonym czasie gry po golu Daniela Rumina z „jedenastki”. Co ciekawe, kilka minut wrześniej ten sam zawodnik gola z „wapna” nie strzelił. Bramkę dla gospodarzy zdobył w pierwszej połowie Antonio Dominguez.

Przed meczem chętni będą mogli zaszczepić się jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. Centrum Medyczne im. Rydygiera utworzy bowiem Mobilny Punkt Szczepień przy kasach, od strony al. Unii. Szczepienia mają potrwać od godziny 14 do 18. ą

I liga.

Mecze rozegrane we wtorek: Resovia - Puszcza Niepołomice 1:1 (1:1). 1:0 - Podhorin Olivier (30), 1:1 - Piotr Mroziński (40).

Miedź Legnica - Skra Częstochowa 1:1 (1:0). 1:0 - Krzysztof Drzazga (44), 1:1 -Marcin Stromecki (58). Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKSTychy zakończył się po zamknięciu tego wydania gazety.

Dokończenie 4. kolejki. Środa (18 sierpnia): ŁKS Łódź - GKS Jastrzębie (18), Stomil Olsztyn - Korona Kielce (18), Arka Gdynia - Widzew Łódź (20.30). Czwartek (19 sierpnia): GKSKatowice - Sandecja Nowy Sącz (20.30), Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec (18), Górnik Polkowice - Chrobry Głogów (18).

We wtorkowe popołudnie mecze 3. kolejki grupy pierwszej III ligi rozegrał na swoim boisku ŁKS II pokonali na swoim boisku z KS Kutno 2:1 (1:1). Łodzianie są beniaminkiem.

ŁKS II Łódź - KS Kutno 2:1 (1:0). 0:1 - Adam Patora (26), 1:1 - Aleksander Ślęzak (29), 2:1 - Łukasz Dynel (79). Strzelec zwycięskiego gola przyszedł niedawno do łódzkiej drużyny w właśnie z KS Kutno.