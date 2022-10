ŁKS Łódź faworytem starcia z „Sączersami” z Nowego Sącza

Przygotowania ełkaesiaków do piątkowego meczu idą pełną parą. Jak informuje Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2, z zespołem trenują już normalnie Mateusz Kowalczyk i Kelechukwu Ibe-Torti. Obaj ci pilkarze byli ostatnio na zgrupowaniu młodzieżowych reprezentacji naszego kraju, ale wrócili z urazami. Normalnie trenuje także bramkarz Dawid Arndt, który doznał urazu w starciu z sosnowieckim Zagłębiem i w spotkaniu poprzedniej kolejki z Wisłą Kraków między słupkami bramki ŁKS stał Aleksander Bobek, prezentując się zresztą przyzwoicie.

Dodajmy, że sztab szkoleniowy ŁKS, którym dowodzi Kazimierz Moskal, zaplanował zajęcia wieczorami, ale nie ma się co dziwić, bo przecież piątkowe spotkanie rozpocznie się o 20.30.

Sandecja przyjedzie do Łodzi podbudowana wygraną w poprzedniej kolejce z Chojniczanką Chojnice (2:1). Był to pierwszy w tym sezonie zwycięski mecz o punkty drużyny prowadzonej przez Stanislava Vargę, który zastąpił Dariusza Dudka (brat Jerzego, byłego reprezentanta Polski i piłkarz Liverpoolu u RealuMadryt). - Warto też dodać, że to pierwsze zwycięstwo Sandecji w meczu o punkty od maja - mówi Remigiusz Szurek, dziennikarz sportowy z Nowego Sącza. - Nasi piłkarze potrafią jednak grać na wyjazdach, zresztą przyzwyczaili się do występów na boiskach rywali. Z powodu remontu naszego obiektu występują w Niepołomicach. Zremisowali w Krakowie z Wisłą 0:0, w Gdyni z Arką 1:1, a w Chorzowie prawie do końcowego gwizdka sędziego utrzymywali remis 1:1 z Ruchem. Stracili jednak gola na kilka minut przed końcem spotkania. W wygranym meczu z Chojnicami w ciągu pięciu minut zdobyli dwie bramki. Pokazali zresztą niezłą grę, co na pewno napawa optymizmem przed starciem w Łodzi. W drużynie nie ma poważnych kontuzji.

W kadrze meczowej zabraknie natomiast pauzujących za żółte kartki Damira Sovsica i Michała Walskiego. Chorwat wystąpił w dziewięciu spotkaniach, natomiast 25-letni pomocnik rozegrał w tym sezonie dwanaście meczów. Nawet na ławce rezerwowych nie pojawi się 20-letni bramkarz Miłosz Tysiak, który rozwiązał kontrakt z „Sączersami”, jak często określany jest klubu z Nowego Sącza. W trwającym obecnie sezonie wychowanek Zamku Gorzanów i piłkarz wrocławskiego Śląska (grał w rezerwach) nie wystąpił w żadnym spotkaniu pierwszoligowym.

Trwa już sprzedaż biletów na piątkowy mecz. Można je zakupić za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl), a od wtorku (11 października) także w kasach stacjonarnych od strony alei Unii. W środę i czwartek kasy czynne są od 16 do 20, a w piątek, czyli w dniu meczu, od 15 do 21.30. Posiadacze Karty Łodzianina, który odebrali już voucher, mogą wymienić go w kasie biletowej na bezpłatny bilet uprawniający do wejścia na piątkowy mecz z Sandecją. ą