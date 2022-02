ŁKS Łódź jest gotowy do walki o awans do piłkarskiej elity

To zaległe spotkanie i jeśli drużyna prowadzona przez trenera Kibu Vicunę wygra, to będzie miała na koncie 32 punkty, czyli tyle samo co czwarte w tabeli Podbeskidzie Bielsko-Biała, z którym łodzianie przegrali na swoim boisku 1:2 (1:1). Przypomnijmy, że zespoły z pozycji od drugiej do szóstej w tabeli końcowej walczyć będą w barażach o jedno miejsce w PKO Ekstraklasie. Na razie zdecydowanym liderem tabeli jest Miedź Legnica, która zgromadziła 44 punkty i o pięć wyprzedza drugi w rankingu Widzew Łódź.

Sądząc po wynikach meczów kontrolnych, choć ełkaesiacy mają jeszcze zmierzyć się z beniaminkiem II ligi Pogonią Grodzisk Mazowiecki, drużyna z alei Unii 2 jest dobrze przygotowana do wiosennej batalii o PKO Ekstraklasę. Piłkarze, jak to piłkarze, wypowiadają się buńczucznie czego to oni nie zrobią, ale może tym razem wiedzą co mówią. - Zrobimy wszystko, żebyśmy razem w czerwcu zrealizowali cel - obiecuje kapitan ŁKS Maksymilian Rozwandowicz. - Jesteśmy gotowi na rundę wiosenną. W Side chcieliśmy zbudować drużynę od wewnątrz tak, żeby była jednością na boisku. I tak też się stało.