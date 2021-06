ŁKS Łódź już trenuje. Jest pięciu nowych piłkarzy ZDJĘCIA

W pierwszym treningu prowadzonym przez nowego szkoleniowca ŁKS udział wzięło 27 piłkarzy. Byli w tym gronie gracze, którzy przyszli do klubu z alei Unii 2 w ostatnich dniach, czyliMarek Kozioł, Nacho Monsalve, Javier Moreno, Stipe Jurić, Jan Kuźma i Bartosza Szeliga.Ten ostatni dołączył do ŁKS we wtorek. To 28-letni wychowanek Sandecji Nowy Sącz, który grał w tej drużynie do końca 2012 roku, zaliczając 36 meczów w I lidze. Potem przeniósł się do Piasta Gliwice, w którym rozegrał z kolei 105 spotkań, z czego 67 w ekstraklasie (10 goli). W 2016 roku sięgnął z Piastunkami po wicemistrzostwo naszego kraju, ale rok później przeniósł się do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. W tym klubie zaliczył 20 meczów w ekstraklasie. – Czekam z utęsknieniem na pierwszy mecz i chcę poczuć już tę atmosferę - mówił po podpisaniu kontraktu nowy gracz klubu z alei Unii 2. - Spodziewam się czegoś super, bo grałem już na tym stadionie i zapamiętałem łódzkich fanów jako wielkich fanatyków. Chcę z ŁKS wrócić do elity.

Wśród ćwiczących był także Ricardo Guima, który wrócił z wypożyczenia do drugoligowego klubu z Prtugalii Academica de Coimbra. W minionym sezonie rozegrał 29 meczów i zdobył dwie bramki w lidze. Trenowali takze wyróżniajacy sie zawodnicy trzecioligowych już rezerw ŁKS Mateusz Bąkowicz (8 goli) i Oskar Koprowski (8). Nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach pojawią się kolejni nowi gracze. Na zajęciach zabrakło Przemysława Sajdaka, Dragoljuba Srnicia i Łukasza Sekulskiego. Ten ostatni jest blisko przejścia do Korony Kielce. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie negocjuje z kieleckim klubem sprawy finansowe. Zabrakło także Brazylijczyka Ricardinho, który przebywa w swojej ojczyźnie i otrzymał od klubu zgodę na późniejszy powrót do Polski. Ma dołączyć do zespołu podczas zgrupowania w Woli Chorzelowskiej.

Na środę sztab szkoleniowy pierwszoligowca zaplanował badania wydolnościowe, a dzień później drużyna wyjeżdża na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej, gdzie ma przebywać do 9 lipca. Już na najbliższą sobotę łodzianie mają zaplanowany sparing ze Stalą Mielec.

Z kolei trzecioligowe rezerwy rozpoczynają przygotowania do sezonu 12 lipca. W planach mają obóz (19-24 lipca). Za wyniki drużyny dalej będzie odpowiadał Marcin Matysiak. Jego asystentem został Radosław Pęciak. Trenerem bramkarzy dalej jest Michał Zapart. ą