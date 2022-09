ŁKS Łódź może jeszcze zdobyć w tym roku 21 punktów w lidze

Do zdobycia jest więc 21 punktów, choć prawdę mówiąc trudno wierzyć, żeby ełkaesiacy zgarnęli całą pulę. Zwłaszcza na boiskach rywali drużyna trenera Kazimierza Moskala nie radzi sobie najlepiej - z pięciu spotkań wygrała dwa, jedno zremisowała i dwukrotnie schodziła z placu gry pokonana. Strzeliła pięć goli i tyle samo straciła. Po 11 kolejkach, a więc 1/3 pierwszoligowego sezonu ełkaesiacy zajmują w ligowej tabeli trzecie miejsce. Mają na koncie 20 punktów, a więc tyle samo co wicelider Arka Gdynia i lider Ruch Chorzów. Czwarta w rankingu Puszcza Niepołomice także ma 20 „oczek”. Przypomnijmy, że łodzianie wygrali na swoim boisku z rewelacyjną ekipą „Niebieskich” z Chorzowa 2:0 (1:0) oraz z Puszczą także 2:0 (2:0). 16 października starcie czeka ełkaesiaków starcie na swoim boisku z Arką. W najbliższy weekend pierwszoligowcy oraz drużyny PKO Ekstraklasy pauzują. Przerwa spowodowana jest meczami reprezentacji naszego kraju w Lidze Narodów. 30 września (piątek) łodzianie podejmują na swoim boisku sosnowieckie Zagłębie i jakby nie patrzeć są faworytami tej konfrontacji, tym bardziej, że rywal naprawdę kiepsko radzi sobie na boiskach rywali - przegrał aż trzy spotkania, dwa zremisował i zaledwie raz był górą. To będzie szczególne spotkanie dla trenera ŁKS Kazimierza Moskala, który od 9 listopada 2020 roku do 7 września 2021 odpowiadał za wyniki sosnowieckiej ekip. Po nim ster nad Zagłębiem przejął Artur Skowronek, który pracuje tam do dziś. Gra tam Maksymilian Rozwandowicz, który odszedł z łódzkiego klubu latem. Piłkarz dobrze zaaklimatyzował się w Sosnowcu, wystąpił w 10 ligowych meczach, choć gola nie zdołał strzelić. W minionym sezonie zaliczył natomiast 23 pierwszoligowe starcia w barwach łódzkiego zespołu, które okrasił jednym golem.Był nawet kapitanem łódzkiego teamu. Mamy tam także Patryka Bryłę, który spędził kilka sezonów na alei Unii, a do Zagłębia przyszedł rok temu z Chrobrego Głogów. Przez kilka sezonów grał jednak w ŁKS. W sezonie 2019/2020 wystąpił nawet w dziewięciu ekstraklasowych potyczkach. Jesienią pojawił się na boisku w ośmiu pierwszoligowych meczach sosnowieckiej drużyny i strzelił jednego gola. ą