ŁKS Łódź na końcu tabeli I ligi. Fatalne rozpoczęcie pierwszoligowego sezonu ŁKS Łódź

To czwarta z rzędu porażka łodzian na stadionie im. Władysława Króla od jego uroczystego otwarcia, czyli 22 kwietnia. W meczach tych łodzianie nie zdołali strzelić ani jednego gola, a stracili aż osiem. Jak niektórzy kibice pokpiwają, kierunkowy na aleje Unii 2 to 0:8. Mimo porażki, szkoleniowiec ŁKS pochwalił zmienników, czyli Kelechukwu Ibe-Torti, Mateusza Kowalczyka, ale także bramkarza Dawida Arndta, który pojawił się między słupkami zamiast Marka Kozioła, co dla wielu kibiców było zaskoczeniem. - Dwie zmiany dały nam trochę ożywienia - mówi szkoleniowiec ŁKS. - Myślę, że indywidualnie mógłbym ocenić pozytywnie naszego bramkarza Dawida Arndta, który co też nam wybronił dwie sytuacje. Katowice były groźne i w pierwszej połowie fantastycznie interweniował po strzale głową Adriana Błąda głową, w drugiej połowie też wykazał się dobrym kunsztem.

Kazimierz Moskal twierdzi także, iż drużyna nie ma wytyczonego celu na nowy sezon, co musi być co najmniej dziwne. - Nie ma tak, że za wszelką cenę coś musimy. W każdym meczu ligowym będziemy próbowali grać o zwycięstwo i ten zespół ma tego świadomość. To nie będzie tak, że następne mecze będą bez presji, my po prostu musimy sobie z tą presją radzić. Zdajmy też sobie sprawę, że wszyscy kibice oczekują od nas wyników.