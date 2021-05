ŁKS Łódź na ostatniej prostej w walce o PKOEkstraklasę

W pierwszym etapie baraży zespół z miejsca czwartego, czyli na tą chwilę gdynianie, gra z ekipą z pozycji piątej, a więc łodzianami. Z kolei drużyna plasująca się po rundzie zasadniczej na miejscu trzecim (obecnie GKSTychy) zmierzy się z drużyną z miejsca szóstego (Górnik Łęczna). Pierwsze mecze barażowe już 16 czerwca. Triumfatorzy tych potyczek spotkają się w wielkim finale 20 czerwca. Gospodarzem tego starcia będzie ekipa plasująca się wyżej w tabeli rundy zasadniczej. Podczas meczów barażowych sędziowie będą mogli korzystać z systemu VAR, co nie jest obecnie możliwe w I lidze.

Dobrze byłoby więc, żeby ełkaesiacy uplasowali się na jak najwyższym miejscu, najlepiej na trzecim, bo raczej trudno wierzyć, że zakończą sezon jako wicemistrzowie ligi. Obecnie miejsce drugie, gwarantujące bezpośrednią promocję do elity, zajmuje Radomiak Radom, do którego podopieczni trenera Ireneusza Mamrota tracą pięć punktów. W najbliższą sobotę (29 maja) ełkaesiaków czeka starcie w Legnicy z Miedzią, która plasuje się w ligowej tabeli na miejscu siódmym i i traci do szóstego Górnika Łęczna trzy punkty. Dla zespołu trenera Jarosława Skrobacza jest więc to starcie o wszystko - po prostu o być, albo nie być. W poprzedniej kolejce legniczanie przegrali na wyjeździe z Odrą Opole 1:2 (0:0), a gola dla nich strzelił były zawodnik GKS Bełchatów Marcin Garuch. Naszym zdaniem faworytem tego starcia będą przyjezdni, choćby dlatego że przystąpią do tego meczu uskrzydleni cudownym zwycięstwem z Górnikiem Łęczna 3:1 (0:0). Taki triumf w doliczonym czasie gry buduje atmosferę w zespole.

Dodajmy, że sternikiem Akademii Piłkarskiej klubu zLegnicy jest Wojciech Robaszek, którego kibicom łódzkiej drużyny przedstawiać nie trzeba, bowiem prowadził ŁKS i to nie raz.

Dodajmy, że po starciu z Miedzią ełkaesiaków czeka starcie na własnym boisku z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (4 czerwca) oraz wyjazdowy mecz z GKSTychy (12 czerwca).

Tymczasem już trwają spekulacje kadrowe dotyczące przyszłego sezonu. Niedawno informowlaiśmy, że w kręgu zianteresowań łodzian jest Japończyk Koki Hinokio ze Stomilu Olsztyn. Pojawiła się natomiast informacja, że do Korony powrócić ma Łukasz Sekulski, który w tym sezonie zaliczył 26 ligowych meczów w barwach ŁKS, w których strzelił osiem goli. Czy to prawda, życie niebawem pokaże.

Przejdźmy do ełkesiackiej młodzieży. Otóż na 27 i 28 maja Akademia ŁKS zaplanowała dni otwarte dla zawodników urodzonych w latach 2005-2013. Odbędą się one na obiekcie przy ul. Minerskiej. Aby wziąć w nich udział trzeba posiadać zgodę macierzystego klubu, skan aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenie zdrowotne covid 19, które należy przesłać minimum 48 godzin przed testami. Piłkarze musza posiadać własny sprzęt sportowy. Szczegółowe informacje dotyczące testów uzyskać można na klubowej stronie ŁKS. ą