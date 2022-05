ŁKS Łódź żegna kiepski sezon meczem z GKS Katowice

Dla niektórych graczy ŁKS oraz trenera Marcina Pogorzały będzie to pożegnanie z pierwszym zespołem. Piłkarze odchodzą zresztą z klubu targanego kłopotami finansowymi.

W poniedziałek kontrakt z ŁKS rozwiązać miał Stipe Jurić. W kolejce stoją już Javi Moreno oraz Nacho Monsalve. Powodem rozstania z klubem mają być kłopoty finansowe ŁKS. - W klubie mają teraz dwa miesiące, żeby poukładać pewne sprawy - mówi Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN i jednocześnie wiceprezes ŁZPN. - Nowy sezon drużyna rozpocznie też pod batutą nowego szkoleniowca.

Jak już informowaliśmy obecny szkoleniowiec Marcin Pogorzała miał warunkową zgodę do końca tego sezonu na prowadzenie drużyny. Aby móc dalej prowadzić ŁKS musiałby posiadać licencję UEFAPro. Takiej jednak nie ma. W klubie z alei Unii chętnie podjąłby pracę łodzian Dawid Kroczek, pracujący ostatnio w pierwszoligowej Resovii. Z nim także jest kłopot, bo i on nie posiada odpowiednich uprawnień wymaganych w I lidze. Kto więc? To już ból głowy sterników klubu. Kibice domagają się natomiast odejścia dyrektora sportoego Krzysztofa Przytuły.