ŁKS Łódź zwycięski w dwóch pierwszoligowych meczach

Dwa wygrane mecze sprawiły, że drużyna trenera Kazimierza Moskala plasuje się na piątym miejscu w pierwszoligowej tabeli tracąc do prowadzącego Zagłębie Sosnowiec oraz Ruchu Chorzów i Wisły Kraków, a więc drużyn mających siedem punktów na koncie, zaledwie jedno „oczko”.

Po wygranej na swoim boisku ze Skrą Częstochowa 2:1 (1:1) pora na drugi wyjazdowy triumf w tym sezonie. W najbliższą sobotę (6 sierpnia) łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Chrobrym Głogów, który rozpoczął sezon od remisu w Rzeszowie z beniaminkiem Stalą 3:3 (2:2), by potem niespodziewanie przegrać u siebie z innym pierwszoligowym nowicjuszem Ruchem Chorzów 0:2 (0:0) i wygrać w minioną niedzielę w Chojnicach 2:0 (1:0). Gospodarze tego ostatniego spotkania, to także pierwszoligowy nowicjusz.

Chrobry, prowadzony w tym sezonie przez byłego szkoleniowca warszawskiej Legii (zastąpił Czesława Michniewicza) Marka Gołębiewskiego nie jest tak silny jak w poprzednich rozgrywkach, kiedy to w finale baraży o PKOEkstraklasę przegrał w dogrywce z Koroną Kielce (2:3). Dobra postawa drużyny została oczywiście zauważona przez silniejsze kluby, którzy sięgnęli po kluczowych piłkarzy Chrobrego. Maciej Lebedyński przeszedł więc do Stali Mielec, Marcel Ziemann jest zawodnikiem gdyńskiej Arki, a Dominik Piła gra w Lechii Gdańsk. Do Śląska Wrocław trafili Michał Rzuchowski, Rafał Leszczyński oraz trener Ivan Djurdjević. Ich miejsce zajęli piłkarze, któzy przyszli do Głogowa w ramach transferów bezgotówkowych, jak choćby były widzewiak Rafał Wolsztyński, który wrócił do kraju z Finlandii, gdzie grał w Seinajoen JK.

W kadrze rywala ŁKS mamy łodzianina Artura Bogusza, który grał w Widzewie, UKS SMS oraz klubie z alei Unii 2.

Ełkaesiacy rozpoczynają we wtorek przygotowania do starcia z Chrobrym. - Żaden z piłkarzy nie zgłaszał urazu po meczu ze Skrą - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Mało tego zajęcia miał wznowić także Adam Marciniak, który był ostatnio kontuzjowany. Trener Kazimierz Moskal powinien mieć więc do dyspozycji wszystkich piłkarzy.

W poprzednim sezonie ełkaesiacy przegrali w Głogowie 0:1 (0:1). W rewanżu na alei Unii 2 także było 0:1 (0:0). Był to pierwszy oficjalny mecz na nowo otwartym stadionie im. Władysława Króla.