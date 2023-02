ŁKS może świętować. Nasz chuligan obchodzi urodziny. Prezenty od Grupy Ełkaesiak

Podczas niedzielnego meczu z GKS Tychy Grzegorz Krysiak uhonorowany został przez Grupę Ełkaesiak. Jacek Bogusiak i Tadeusz Marczewski wręczyli jubilatowi pamiątki.

Grzegorz rozegrał w barwach ŁKS 199 meczów w ekstraklasie i strzelił 20 goli. Był pierwszoplanową postacią drużyny, która w 1998 roku zdobyła mistrzostwo Polski.

Najlepszy mecz Grzegorz rozegrał na... Old Trafford. Po mistrzostwie ŁKS grał w eliminacjach Ligi Mistrzów ze słynnym Manchesterem United. W pierwszym meczu na wyjeździe Grzegorz Krysiak wyłączył z gdy słynnego Andy’ego Cole’a. W tamtym meczu Bogusław Wyparło, Witold Bendkowski, Grzegorz Krysiak, Rafał Niżnik, Rafał Pawlak, Tomasz Cebula jak równy z równym walczyli z Peterem Schmeichelem, Davidem Beckhamem, Ryanem Giggsem, Royem Keanem, Paulem Scholesem. Manchester wygrał na Old Trafford 2:0, w Łodzi zremisował 0:0. Był to jedyny z siedmiu remisów drużyny Czerwonych Diabłów, która ostatecznie sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. Obok ŁKS z Manchesterem remisowała Barcelona, Bayern, Inter Mediolan, Juventus. Ale firmy! W finale Manchester wygrał z Bayernem. Grał w składzie zbliżonym do tego, który zagrał z ŁKS.

O charakterze Grzegorza Krysiaka świadczą odpowiedzi na ankietę zamieszczoną w książce 1500 meczów piłkarzy ŁKS.

Co byś zrobił, gdybyś był niewidzialny?

Pomagałbym wszystkim, którzy tego potrzebują

Co byś zrobił z milionem dolarów?

Uszczęśliwiłbym wszystkich najbliższych

Ulubiony aktor, film?

Robert De Niro i Dawno temu w Ameryce