ŁKS nie zawiódł swych kibiców. Drużyna z Opola tylko przez chwilę była radosna

Wiewióry zaczęły mecz planowo, od wygranej 25:21, ale w drugim secie niespodziewanie siatkarki gości narzuciły swój styl gry. Łodzianki wyrównały na 19:19, ale końcówkę zagrały słabo i przegrały seta. Nie koniec negatywnych emocji na tym. W trzecim secie było już 4:7. Od tej partii na boisku pokazała się Veronica Jones-Perry. Po kilku minutach notowaliśmy 7:11. Na szczęście łodzianki wzięły się w garść i wyszły na prowadzenie 21:19. Nie do zatrzymania była Valentina Diouf, która na ten moment miała na koncie 17 punktów. Wiewióry wygrały seta do 22.

Odetchnęliśmy z ulgą, gdy czwarty set od początku zaczął przebiegać po naszej i kibiców myśli. Wiewióry szybko objęły prowadzenie 10:4 i je powiększały. Przy stanie 15:5 dopisaliśmy trzy punkty drużynie ŁKS do tabeli Tauron Ligi. To był nokaut łodzianek. - wygrały seta do 6!

Podopieczne trenera Michała Cichego zrównały się w tabeli z trzecią Legionovią. Walka o medal trwa.

ŁKS Commercecon - UNI Opole 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:6)

ŁKS Commercecon: Julita Piasecka 6, Klaudia Alagierska 6, Valentina Diouf 23, Martyna Grajber 10, Kamila Witkowska 14, Roberta Ratzke 3, Krystyna Strasz (l) oraz Joanna Pacak, Pietra Jukoski, Veronica Jones-Perry 6, Paulina Maj-Erwardt, Weronika Sobiczewska, Angelika Gajer. Trener: Michał Cichy.