ŁKS - Radomka 3:0. Wspaniały doping kibiców ŁKS dla niepokonanych siatkarek. Zdjęcia

ŁKS Commercecon Łódź pewnie pokonał Moya Radomkę Lotnisko Radom w meczu 20. kolejki TAURON Ligi. W każdym z trzech setów Łódzkie Wiewióry kontrolowały przebieg gry i szybko zdobywały bezpieczną przewagę. Najlepszą zawodniczką meczu wybrano Lanę Scukę.

Mecz otworzyły dwie skuteczne akcje w wykonaniu Lany Scuki, jednak rywalki szybko wyrównały na 5:5. Na cztery punkty (11:7) łodzianki odskoczyły, gdy dłuższą wymianę skończyła Valentina Diouf. Gospodynie utrzymywały bezpieczną przewagę. Gdy Małgorzata Jasek wybiła piłkę w aut, prowadziły 20:16. W końcówce gospodynie świetnie zagrały blokiem i w efekcie wygrały 25:19.

Chociaż początek drugiej partii był wyrównany, to po ataku Scuki Ełkaesianki wyszły na prowadzenie 8:6. Atak Diouf powiększył przewagę gospodyń do stanu 14:8. Gdy piłkę skończyła Scuka, Łódzkie Wiewióry prowadziły już 18:8. W końcówce wprawdzie gospodyniom uciekło kilka punków, ale bez problemu wygrały do 17.