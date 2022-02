ŁKS rozegra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki nietypowy mecz

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15. Jak już informowaliśmy wstęp na mecz będą mieli karnetowicze, którzy zobaczą starcie z drugoligowcem za 10 złotych. Do rozdysponowania jest zaledwie 566 wejściówek. Sprzedaż biletów rozpocznie się pod koniec tygodnia i będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Dla zespołu trenera Kibu Vicuny będzie to „egzamin maturalny” przed pierwszym wiosennym meczem o pierwszoligowe punkty z GKSJastrzębie (26 lutego). Można się spodziewać, że ełkasiacy rozpoczną to starcie „pierwszym garniturem”, choć szansę pokazania się mają dostać wszyscy piłkarze będący w pierwszoligowej kadrze, także młodzieżowcy, którym trener Kibu Vicuna nie szczędził pochwał po zgrupowaniu w Side. - Chcemy korzystać z potencjału drzemiącego w młodych zawodnikach - mówił. - W bramce z dobrej strony pokazali się Dawid Arndt, Aleksander Bobek i Michał Kot - mówił szkoleniowiec. - Na prawej stronie obrony Marcel Wszołek i Mateusz Bąkowicz. Na środku defensywy świetnie prezentował się natomiast Mieszko Lorenc. W środku pola występowali Jan Kuźma i Mateusz Kowalczyk. Z dobrej strony pokazał się także Kelechukwu. Ci zawodnicy wypadli w Turcji na tyle dobrze, że nie musieliśmy przy ustalaniu składów czy zmian meczowych myśleć o nich w kontekście przepisowego młodzieżowca. Młodzi zawsze dają z siebie maksa, a w Turcji dali nam naprawdę dużo jakości piłkarskiej.

Mają więc szkoleniowcy łodzian nie lada dylemat jeśli chodzi o kadrę meczową. Konkurencja, mimo że z wiadomych przyczyn ŁKS nie poczynił żadnych transferów, jest naprawdę duża, ale należy się tylko z tego cieszyć. Żaden z piłkarzy nie jest kontuzjowany, a to w zespole nie lada wydarzenie, bo przecież w rundzie jesiennej był to nie lada problem.

Środę ełkaesiacy mieli niezwykle pracowitą, bo wszyscy jak jeden mąż pozowali do zdjęć. Była to sesja fotograficzna przed startem rundy wiosennej. W piątek (25 lutego) zamieścimy w „Dzienniku Łódzkim” dużą fotografię zespołu trenera Kibu Vicuny. Poinformujemy także o kadrze drużyny. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia tego dnia po naszą gazetę. Jeśli zaś chodzi o najbliższą sobotę (19 lutego) mecz sparingowy rozegrają także trzecioligowe rezerwy, które na boisku przy Minerskiej spotkają się z Pogonią Nowe Skalmierzyce (11). ą