ŁKS - Ruch. Czy kibice Ruchu i Widzewa, sympatyzujący ze sobą, pojawią się na stadionie ŁKS?

Kara wyjazdowa dla Ruchu obejmowała już mecz w Rzeszowie ze Stalą rozegrany w poniedziałek 8 sierpnia. Kibice Niebieskich stawili się jednak na stadionie, ale nie byli w sektorze dla gości. Wyjazd nie był organizowany przez klub z Cichej. Pozostałe mecze objęte karą to: ŁKS Łódź (19.08) i Podbeskidzie Bielsko-Biała (4.09).

Skoro fani Ruchu, sympatyzujący z Widzewem, pojawili się w Rzeszowie, to czy jest pewność, że nie przyjadą na stadion ŁKS?

Po wydarzeniach w Głogowie Ruch Chorzów wydał oświadczenie, w którym stanął w obronie swoich kibiców:

„Drużyna Ruchu ma za sobą pierwszy wyjazd w sezonie 2022/2023. W 2. kolejce rozgrywek Fortuna 1 Ligi nasz zespół mierzył się z Chrobrym Głogów. Tradycyjne, za „Niebieskimi” podążyli fani czternastokrotnego Mistrza Polski, którzy w Głogowie stawili się w ok. 350-osobowej grupie. Zapowiadało się na kolejne piłkarskie święto z udziałem Ruchu Chorzów.