ŁKS w Turcji. W takich ekskluzywnych warunkach mieszkać będą w Turcji piłkarze ŁKS Dariusz Kuczmera

Piłkarze ŁKS uciekli przed zimą. Wyjechali do Turcji. Zamieszkają w pięciogwiazdkowym hotelu The Sense Deluxe, położonym około 4 km od centrum Side, który tak oferuje swoje usługi, jak prezentujemy na zdjęciu. Jak informuje portal tui.pl, hotel cieszy się dużą popularnością zarówno wśród par, jak i rodzin. Do dyspozycji gości oddano 4 baseny, strefę odnowy biologicznej i siłownię. Do wyboru są również komfortowe, przestronne pokoje 2-osobowe. Zobacz zdjęcia hotelu, w którym zamieszkają piłkarze ŁKS.