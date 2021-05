ŁKS walczy w Legnicy o trzecie z rzędu wiosenne zwycięstwo

Dodajmy, że były to pierwsze z rzędu dwie wygrane elkaesiaków wiosną. - Moim zdaniem dyspozycja zespołu poszła do góry - uważa trener łodzian Ireneusz Mamrot. - Każdy mecz jest jednak inny, liga wyrównana i żaden zespół nie wygrywa wysoko. W każde spotkanie trzeba włożyć sporo sił. Jedziemy pozytywnie nastawieni do Legnicy. Bezpośredni awans? Nie wszystko zależy od nas. Musimy skupić się na sobie. Na tym, żeby punktować w każdym meczu.

Jak już wcześniej informowaliśmy, nie będzie grał Maciej Dąbrowski. Piłkarz pauzuje dwa mecze za żółte kartki. - Do zajęć, po dłuższej przerwie, wrócił natomiast Piotr Janczukowicz, ale zaliczył z drużyną tylko dwa treningi - mówi szkoleniowiec łódzkiego pierwszoligowca. - Od strony fizycznej potrzebuje jeszcze trochę czasu. Nie będzie więc jeszcze gotowy na to spotkanie od początku. Na zajęciach czwartkowych jeden z zawodników złapał uraz. Nie jest to nic poważnego, ale nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na starcie na mecz z Miedzią. Jeśli chodzi o zmienników, to ostatnie dwa spotkania pokazały, że ci co weszli na boisko podnieśli jakość drużyny. Cieszy mnie też dyspozycja Pirulo, który strzelił w ostatnim meczu dwa gole, ale też wykonał sporo pracy w defensywie.

Szkoleniowiec mówił także o zawodnikach czwartoligowych rezerw, którzy pokazali się z dobrej strony w minioną środę wygrywając mecz Pucharu Polski z trzecioligowcami z RKSRadomsko. - Mam przegląd kadry rezerw, ci wyróżniający się czasem trenują z nami, więc wiem jak sytuacja wygląda. Na dzisiaj nie chcę odkrywać wszystkich kart.

Mecz w Legnicy poprowadzi sędzia Sebastian Krasny z Krakowa, a pomagać mu będą Marcin Ciepły i Dominik Wrona. W trwającym obecnie sezonie 40-letni arbiter prowadził czternaście meczów I ligi oraz jeden w PKO Ekstraklasie, w których pokazał w sumie 59 żółtych kartek, jedną czerwoną kartkę i podyktował jeden rzut karny. Jeśli chodzi w wspomnianą drużynę rezerw, to zmierzy się w sobotę na swoim boisku z Wartą Działoszyn (11), której liderem jest 46-letni Krzysztof Kukulski. Piłkarz, który rozegrał w ekstraklasie 44 mecze zdobył w tym sezonie już 11 bramek w meczach o punkty. Łodzianie, prowadzeni przez trenerów Marcina Matysiak o Pawła Drechslera mają dziewięć punktów przewagi nad Wartą Sieradz. ą