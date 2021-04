ŁKS wiceliderem tabeli I ligi po remisie z Radomiakiem ZDJĘCIA

W lepszej sytuacji są teraz radomianie. To dlatego, że mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań z zespołem z alei Unii 2 (wygrana jesienią 1:0), co może mieć znaczenie w przypadku równiej ilości punktów obu ekip w tabeli końcowej. Radomiak ma rozegrany jeden mecz mniej, co również nie jest bez znaczenia.

Mecz znakomicie rozpoczął się dla gości, którzy już w 8 minucie objęli prowadzenie. Arkadiusza Malarza strzałem z bliska pokonał Michał Kaput, który wykazał najwięcej sprytu w zamieszaniu na polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Nie bez winy przy utracie gola był niepewnie interweniujący Tomasz Nawotka. ŁKS otrząsnął się z tego ciosu i w 34 minucie mógł doprowadzić do remisu. Radomianie zablokowali jednak piłkę po uderzeniu Piotra janczukowicza. Chwilę później było już jednak 1:1. Najpierw z rzutu wolnego Mikkel Rygaard strzelił silnie, ale niepewnie interweniował Mateusz Kochalski. Do piłki dopadł Brazylijczyk Ricardinho i wpakował do siatki.

W drugiej połowie najbliżej zdobycia bramki był Piotr Janczukowicz. W 67 minucie ełkaesiak źle przyjął piłkę i stracił wyśmienitą sytuację na pokonanie bramkarza z Radomia. Goście nie mieli okazji na gola. Remis, po zaciętym meczu walki jest sprawiedliwy.

ŁKS ŁÓDŹ - RADOMIAK RADOM 1:1 (1:1)

Bramki

0:1 - Michał Kaput (8)

1:1 - Ricardinho (38)

ŁKS: Arkadiusz Malarz – Tomasz Nawotka (54, Maciej Wolski, 85, Adrian Klimczak), Carlos Moros Gracia, Maciej Dąbrowski, Adam Marciniak - Maksymilian Rozwandowicz, Pirulo, Antonio Dominguez, Mikkel Rygaard (46, Michał Trabka) - Piotr Janczukowicz (71, Przemysław Sajdak), Ricardinho. Trener: Ireneusz Mamrot.

Radomiak: Mateusz Kochalski – Damian Jakubik, Raphael Rossi, Mateusz Cichocki - Dawid Abramowicz, Michał Kaput, Meik Karwot, Leandro Rossi (67, FilipeNascimento), Damian Gąska (89, Artur Bogusz) - Miłosz Kozak (90+1, Dominik Sokół), Karol Angielski (80, Mateusz Radecki). Trener: Dariusz Banasik.

Żółte kartki: Tomasz Nawotka, Maksymilian Rozwandowicz, Maciej Wolski, Carlos Moros Gracia, Ireneusz Mamrot - Damian Jakubik, Filipe Nascimento.

Sędziował: Sebastian Jarzębak (Bytom). Widzów: Mecz bez udziału kibiców.

I ligaPozostałe wyniki 27. kolejki. Miedź Legnica - Górnik Łęczna 1:0 (0:0). 1:0 - Michał Bednarski (76).

Sandecja Nowy Sącz - Resovia 1:1 (0:0). 1:0 - Michal Piter-Bućko (81), 1:1 - Maksymilian Hebel (84).

Stomil Olsztyn - Korona Kielce 2:0 (0:0). 1:0 - San van Huffel (90+1, rzut karny), 2:0 - Adrian Szczutowski (90+3).

Odra Opole - Chrobry Głogów 3:1 (1:0). 1:0 - Mateusz Wypych (39), 1:1 - Mavroudís Bougaḯdis (60), 2:1 - Arkadiusz Piech (85), 3:1 - Arkadiusz Piech (89, rzut karny).

Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia 2:3 (2:1). 1:0 - Patrik Miśak (12), 2:0 - Martim Maia (17), 2:1 - Adam Deja (30), 2:2 - Adam Deja (78), 2:3 - Michał Marcjanik (63).Mecz Bruk-Bet Termalika Nieciecza - Puszcza Niepołomice zakończył sie po zamknięciu tego wydania gazety. W czwartek (29 kwietnia) GKSJastrzębie zmierzy się z GKS Tychy (17.40).

1. Termalika Nieciecza234937-16

2. ŁKS Łódź274748-30

3. Radomiak Radom264736-18

4. Górnik Łęczna274736-19

5. Arka Gdynia274638-27

6. GKSTychy264433-20

7. Odra Opole273928-29

8. Widzew Łódź273926-29

9. Sandecja Nowy Sącz273736-37

10. Miedź Legnica253636-28

11. Puszcza Niepołomice253426-28

12. Chrobry Głogów263329-38

13. Korona Kielce263219-31

14. Stomil Olsztyn272926-40

15. Rescovia272520-35

16. Zagłębie Sosnowiec272327-38

17. GKS Jastrzębie252120-39

18. GKS Bełchatów271720-39