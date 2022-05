ŁKS zwyciężył w Polkowicach. Są kandydaci na trenera ŁKS. Miedź uratowała Widzew. Pokonała Arkę

Górnik Polkowice - ŁKS Łódź 0:2 (0:1)

Bramki

0:1 – Pirulo (14-k), 0:2 - Pirulo (77)

Górnik: Marcin Furtak - Dorian Krakowski (62, Rafał Karmelita), Michał Bojdys, Marcin Biernat, Jarosław Ratajczak, Karol Fryzowicz - Antoni Kozubal (55, Robert Hehedosz), Damian Makuch, Bruno Żołądź - Mariusz Szuszkiewicz (78, Kamil Wacławczyk), Mateusz Piątkowski (78, Maciej Bancewicz). Trener: Szymon Szydełko.

ŁKSŁódź: Marek Kozioł - Mateusz Bąkowicz, Maciej Dąbrowski, Oskar Koprowski, Adrian Klimczak (69, Adam Marciniak) - Maciej Wolski (78, Javi Moreno), Jakub Tosik (84, Jan Kuźma), Pirulo, Michał Trąbka, Piotr Janczukowicz (69, Bartosz Szeliga) - Maciej Radaszkiewicz (69, Samu Corral). Trener: Marcin Pogorzała.

Sędziował: Leszek Lewandowski (Zabrze).

Żółte kartki: Kozubal, Piątkowski, Biernat, Fryzowicz - Radaszkiewicz, Wolski, Moreno.

Piłkarze ŁKSwalczą o pierwszą szóstkę, dającą prawo gry o awans do PKOEkstraklasy. Na boisku w Polkowicach już w 8 minucie Maciej Radaszkiewicz został sfaulowany przez Antoniego Kozubala. Sędzia skorzystał z systemu VAR, który rozwiał wszelkie wątpliwości. Karny dla ŁKSi żółta kartka dla zawodnika Górnika. Do piłki podszedł Pirulo i zapewnił łodzianom prowadzenie. W 77 minucie również Pirulo strzałem z 18 metrów ustalił wynik meczu.

Ełkaesiacy mają już tylko punkt straty do szóstego w tabeli Chrobrego Głogów. Do końca będą wielkie emocje. Trzymajmy kciuki za drużynę ŁKS.

Coraz głośniej mówi się o zmianie trenera w ŁKS. Wśród kandydatów do objęcia ŁKSwymienia się nazwiska Kazimierza Moskala, który był trenerem ŁKSw ekstraklasie. Pojawiają się też głosy, że drużynę powinien przejąć urodzony w Łęczycy, były piłkarz tamtejszego Górnika i GKSBełchatów Dariusz Banasik, który osiągał sukcesy w Radomiaku.

Fortuna pierwsza liga

Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn 0:0

GKSTychy - Puszcza Niepołomice 3:1 (Daniel Rumin 18, Tomas Malec 41, Sebastian Steblecki 90 - Szymon Kobusiński 38-k)

GKSKatowice - GKSJastrzębie 3:1 (Arkadiusz Jędrych 5, 70, Filip Szymczak 31-k - Mateusz Bondarenko 90)

Odra Opole - Korona Kielce 3:1 (Antoni Klimek 44, Tomas Mikinić 46, Dawid Czapliński 65 - Adrian Danek 84)

Arka Gdynia - Miedź Legnica 0:2 (Patryk Makuch 10, 74)

Chrobry Głogów - Podbeskidzie BielskoBiała (wynik podamy jutro)

Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz (mecz dziś o 18)

1.Miedź Legnica327154-22

2.Widzew Łódź325951-36

3.Arka Gdynia325759-37

4.Korona Kielce325544-34

5.Odra Opole324847-43

6.Chrobry Głogów314638-31

7.ŁKS Łódź324533-31

8.Sandecja Nowy Sącz314535-31

9.GKS Tychy324334-37

10.Podbeskidzie B.-Biała314143-37

11.Resovia324139-36

12.GKS Katowice324040-46

13.Skra Częstochowa323726-38

14. Puszcza Niepołomice323439-48

15.Zagłębie Sosnowiec313438-41

16.Stomil Olsztyn323131-52

17.Górnik Polkowice322629-53

18.GKSJastrzębie Zdrój322128-55

33. kolejka:

Miedź Legnica - Widzew Łódź (15.05, 12.40), ŁKS Łódź - Odra Opole (15.05, 18), Górnik - Resovia, Skra - Puszcza, Zagłębie - Stomil, Sandecja - Chrobry, Podbeskidzie - Arka, Korona - Katowice, Jastrzębie - Tychy

34. kolejka:

Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (22.05, 12:40), GKS Katowice - ŁKS Łódź (22.05, 12:40), Stomil - Puszcza, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Arka - Sandecja, Chrobry - Zagłębie.